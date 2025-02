Saint-Louis : 8 convoyeurs de migrants déférés par la DNLT

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a réussi un coup de filet, en démantelant un réseau de criminels. Tout a commencé lorsque les policiers du bureau de Saint-Louis ont été informés d’un imminent voyage irrégulier par la mer au port de la vieille ville où des individus étaient en train d’embarquer du matériel à bord d’une pirogue qui devait rejoindre l’Espagne.



La descente policière sur place a permis la saisie de la pirogue et le matériel à bord. Le transport effectué à Gandiol s'est soldé par l'interpellation de 146 candidats, dont 58 étrangers : 14 Guinéens, 15 Gambiens et 29 Maliens. Parmi eux, il y avait sept dames, dont quatre de nationalité étrangère.



Les enquêteurs de cette unité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) ont arrêté huit co-organisateurs : A. KANTE, M. BA, A. BA, A. CAMARA, A. KANTE, I. TALL, Y. BOLI et O. NIANG.



Interrogé sur procès-verbal, O. Niang a avoué avoir acheté lui-même la pirogue à cinq millions F CFA, un moteur à trois millions sept cent mille F CFA et du carburant pour un million huit cent mille F CFA. Il ressort du dossier que Niang était suspecté être à l’origine de plusieurs départs de pirogues au courant de l’année 2023 où il était également le présumé principal responsable.



Après la libération de tous les candidats après auditions, l'antenne de la DNLT de Saint-Louis a déféré ce jeudi les huit mis en cause au Pool judiciaire financier à Dakar. Désormais, tout trafiquant de migrants arrêté au Sénégal sera présenté au parquet financier.