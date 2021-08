Saint-Louis: 80 auxiliaires de la médecine du sport ont reçu leurs diplômes

L’association de la médecine du sport de Saint Louis a organisé un stage de formation des auxiliaires de la médecine du sport. Ainsi, 80 jeunes ont reçu leurs diplômes après avoir suivi un module de base à l’université Gaston Berger de Saint Louis.



Selon Dr Cheikh Sady Mané, cette formation va permettre de s’assurer de l’absence de contre indication à l’activité sportive envisagée en fonction de l’âge et la santé du sportif, d’améliorer les performances par une prise en charge personnalisée (déterminant du seuil anaérobie, conseils diététique, contact avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes) et enfin de traiter toutes les affections liées aux sports, en particulier les traumatismes ( les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments) autrement dit les traumatismes du sport.



En somme, la médecine du sport est une activité physique modérée que l’on pratique constamment ou régulièrement. D’éminents professeurs ont donné leur savoir pour capaciter les stagiaires venus de toutes les régions du Sénégal.



