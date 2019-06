Saint-Louis : 887 millions de francs de financement pour 13 entreprises

Les entreprises concernées s’activent dans la transformation et la commercialisation des produits halieutiques, l’hébergement, restauration, la fabrication et la commercialisation du pain, l’élevage, l’agriculture, a précisé le directeur général du Bureau de Mise à Niveau (BMN).



Le programme ’’Développer l’emploi au Sénégal, renforcement de la compétitivité des entreprises et l’employabilité dans les zones de départ’’ a accompagné au total 43 entreprises du nord pour un montant total d’investissement approuvés de 3, 8 milliards de francs Cfa et des primes octroyées de 1,58 milliards de francs Cfa, dont 377 millions versées aux entreprises.



Ce programme, financé par l’Union européenne (UE), avec la délégation à l’Agence française de développement (AFD), est doté d’un budget global de 26 milliards de francs Cfa, dont 7,7 milliards de francs Cfa pour la mise à niveau des entreprises.



Le programme vise à ’’soutenir la création et le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des jeunes dans les régions de Tambacounda, Saint-Louis, Louga, Kédougou et Matam’’.



L’objectif est de lutter contre l’immigration clandestine.





APS