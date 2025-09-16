Saint-Louis : 9ᵉ Conférence islamique du daara Sokhna Fatou Sy Mansour, le 20 septembre 2025

La 9ᵉ édition de la Conférence islamique du Daara Sokhna Fatou Sy Mansour se tiendra le 20 septembre à Loda. Cet établissement, qui accueille plus de 300 enfants dont une soixantaine en internat, figure parmi les rares écoles coraniques dirigées par une enseignante à Saint-Louis.



Depuis sa création, plusieurs élèves y ont maîtrisé le Saint Coran grâce au dévouement de Sokhna Fatou Sy, qui s’emploie à préserver la vocation de Saint-Louis en tant que carrefour coranique.



Le Daara ambitionne aujourd’hui de relever le défi de son expansion, tant sur le plan des infrastructures que de la prise en charge alimentaire des disciples. Ses responsables en appellent à l’appui du Gouvernement et des bonnes volontés pour assurer la réussite de ce projet éducatif et social.



