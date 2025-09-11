Connectez-vous
Saint-Louis : Diamaguène, un passé glorieux, un avenir à reconstruire

Jeudi 11 Septembre 2025

Situé entre la localité de Léona et le quartier de Sor, le quartier Diamaguène se distingue par sa richesse historique et une vie communautaire dynamique, qui en font un espace singulier dans le paysage urbain du nord du Sénégal.

Créé bien avant les indépendances, Diamaguène attire depuis longtemps l’intérêt des observateurs pour son patrimoine culturel et son ancrage social. Toutefois, le quartier fait aujourd’hui face à plusieurs défis structurels, selon les témoignages de résidents et d’acteurs locaux.

Parmi les problèmes les plus urgents figurent le manque d’espace pour accueillir de nouvelles infrastructures scolaires, dans un contexte de croissance démographique continue. À cela s’ajoutent des problèmes persistants d’assainissement, qui affectent le cadre de vie et la santé publique.

Les habitants interpellent les autorités municipales et régionales afin que des projets d’urbanisation équilibrée soient envisagés pour préserver l’identité du quartier tout en répondant aux besoins croissants de la population.
 




