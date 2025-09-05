Connectez-vous
Saint-Louis : la communauté mouride célèbre la 49e édition du Magal des deux rakkas

Vendredi 5 Septembre 2025

La communauté mouride a commémoré, vendredi, à Saint-Louis, la 49e édition du Magal des deux rakkas, rappelant la prière effectuée par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, le 5 septembre 1895 dans le palais du gouverneur, lors de son audience avec les autorités coloniales.

La cérémonie a été présidée par Serigne Abdou Lahad Mbacké ibn Serigne Mourtada Mbacké, à la tête d’une forte délégation, en présence des autorités administratives locales.

Des milliers de fidèles venus des différentes régions du pays ont pris part à cet événement religieux de haute portée historique et spirituelle. Ils ont exprimé leur satisfaction et formulé des prières pour la pérennité de cette célébration.
 




