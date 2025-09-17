Vie chère : Des Saint-Louisiens dressent un constat alarmant après 18 mois du duo Diomaye-Sonko

Après dix-huit mois au pouvoir, le régime en place met en avant la redynamisation de l’économie nationale comme priorité. Plusieurs politiques ont déjà été mises en œuvre pour répondre à cet objectif. Cependant, à Saint-Louis, un constat alarmant est dressé par les populations, qui pointent du doigt une situation économique de plus en plus difficile.



Le coût de la vie, en constante augmentation, plombe les finances des ménages, et de nombreux chefs de famille se retrouvent dans une précarité insupportable. Loin d’être une amélioration, la situation semble se dégrader, avec une grogne sociale qui gagne du terrain dans presque tous les secteurs.



Les habitants expriment leur frustration face à l’incapacité de voir des résultats tangibles des politiques économiques, et soulignent le fardeau grandissant sur leurs vies quotidiennes.



