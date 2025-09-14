Fleuve Sénégal : appel à la vigilance face aux lâchers d'eau imminents à Manantali

La Société d’Exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) a annoncé ce jeudi qu’elle procédera dans les prochains jours à des lâchers d’eau du barrage de Manantali, situé au Mali. Cette décision intervient alors que le lac de retenue s’approche de son niveau maximum d’exploitation, fixé à la cote 208,05 m IGN.

Ces lâchers devraient entraîner une élévation du niveau d’eau dans plusieurs zones riveraines du fleuve Sénégal, renseigne un communiqué parcouru par Ndarinfo.

La SEMAF invite ainsi les populations vivant en aval, particulièrement celles dont les activités dépendent de l’eau, à faire preuve de prudence et à prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger les personnes et les biens.

L’arrêt de ces lâchers fera l’objet d’un communiqué ultérieur, précise la société, qui remercie les populations pour leur compréhension.