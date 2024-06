Saint-Louis : Abdoul SOW, nouveau directeur par intérim du Crds

L’engagée, la disponible et la brillante Fatima FALL NIANG a fait valoir ses droits à la retraite à la tête du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal ( Crds) de Saint-Louis. Après ses bons et loyaux services à la culture, Mme NIANG partage désormais son riche expérience hors de nos frontières.



Un arrêté du recteur publié sur mardi 11 juin 2024, confie les rennes du centre à Abdoul SOW, enseignant-chercheur à l'UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC). Un homme du sérail, défenseur et féru du patrimoine, va aasurer l’intérim.



Ndarinfo, la vitrine de Saint-Louis lui souhaite un franc succès.