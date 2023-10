Saint-Louis : Baba Tandian offre des panneaux neufs au stadium Joseph Gaye

L’ancien président de Saint-Louis basket club (SLBC), Baba Tandian, a offert des panneaux professionnels et une somme d’un million de francs CFA au stade Joseph Gaye.



S’exprimant vendredi en marge de la cérémonie de remise de son don, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, a expliqué son geste par son amour pour la balle orange.



‘’En tant qu’ancien président du club saint-louisien, je ne pouvais souffrir de voir sur les réseaux sociaux les images des panneaux du stadium Joseph Gaye par terre’’, a dit M.Tandian, qui a ‘’réagi spontanément à [une] sollicitation des sportifs de la vieille ville’’.



Il invite les autorités locales à s’investir pour le rayonnement de cette discipline qui a valu beaucoup de succès à la ville de Saint-Louis, où beaucoup de talents ont été formés et qui a eu à briller au plan national.



Le 3-ème vice-président du SLBC, Ibrahima Diop, a remercié Baba Tandian ‘’pour ce grand geste’’. ‘’Ces panneaux neufs sont dignes de Dakar Aréna et nous avons pris des engagements par rapport à l’entretien de ces panneaux’’, a-t-il dit.



Il a promis un retour au premier plan du SLBC qui, très prochainement, va rejouer les grands rôles dans le basket. Il a lancé un appel aux autorités locales saint-louisiennes pour la rénovation du stadium Joseph Gaye.



APS