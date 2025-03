Saint-Louis : Bientôt une Maison du Tourisme pour dynamiser la promotion locale

Le directeur de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Dr. Adama Ndiaye, a effectué vendredi une tournée de prospection à Saint-Louis afin d'identifier le site idéal pour accueillir la future Maison du Tourisme du Sénégal. Cette structure stratégique servira de relais pour l'action de l'ASPT à travers les différents pôles touristiques du pays.



Il a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer la dynamique de la territorialisation dans la promotion du tourisme local, devenue une priorité pour l'État sénégalais. Après une rencontre avec le Gouverneur de Saint-Louis, il a précisé que cette démarche s’inscrivait dans les nouvelles orientations fixées par les autorités du pays.



« Saint-Louis est l'un des pôles prioritaires du développement touristique, notamment grâce à l'étoffement de l'offre et aux actions de promotion menées », a déclaré Dr. Ndiaye. Il a également salué le travail préparatoire réalisé par Maïmoune Cissé, cheffe du service régional du tourisme, dont l'engagement a permis de poser les bases de ce projet ambitieux.



La Maison du Tourisme de Saint-Louis aura trois missions principales. Un premier dédié à l'Accueil, l'information et l'orientation touristique. Un second réservé à l'exposition permanente sur l'art et la culture locales et un troisième axé sur les service de partenariats et de conventions.



Plusieurs sites potentiels ont été proposés pour héberger cette institution clé. La visite de Dr. Ndiaye vise à sélectionner l'emplacement le plus adapté, en tenant compte des critères d'accessibilité, de visibilité et de capacité à accueillir les différents services prévus.