Saint-Louis : Cheikh Tidiane DIÈYE lance les travaux de construction d’un nouveau château d’eau à Mpal

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a donné le coup d’envoi jeudi des travaux de réalisation d’un château d’eau de 2000 m3 dans la Cité religieuse de Mpal.



" Cet ouvrage est d’une importance majeure", a déclaré Cheikh Tidiane DIÈYE en présence des représentants de la famille de Mame Rawane NGOM et du maire de la localité Mor Guèye GAYE.



" Il permettra de permettre de passer de 800 m3 à 2000 m3 ", a-t-il ajouté en assurant que le futur château d’eau " améliorera la desserte en eau potable de Fass Ngom, du Gandon et de Ndiébène Gandiol".