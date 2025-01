Saint-Louis : Des bénévoles assurent une sépulture halal aux morts sans nom

Deux morts inconnus ont reçu dimanche des obsèques conformes aux rites musulmans, grâce à l'initiative d'un groupe de bénévoles de Saint-Louis. Cette initiative portée par l’Imam Chérif SOW et soutenu par l’association Jamiyatou Rahmati Wal Ihsani (JRWI), basée à Dakar, vise à offrir des sépultures dignes aux défunts dont l'identité demeure inconnue.



L'association JRWI, reconnue pour son engagement social et spirituel, a déjà comptabilisé près de 2000 enterrements conformes aux pratiques islamiques à travers le Sénégal.



À Saint-Louis, cette initiative a permis d’inhumer une quinzaine de dépouilles depuis son lancement. Sans cette intervention, ces corps auraient probablement été laissés dans une fosse commune, dépourvus de reconnaissance.



« J’ai été séduit par la noblesse et la beauté du geste de JRWI. J’en ai discuté avec le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis. Après ses échanges avec les services compétents, nous avons obtenu le feu vert pour agir », a déclaré Chérif SOW, joint par Ndarinfo.



Les bénévoles de Saint-Louis s'engagent à pérenniser et à élargir leur action, conscient de l’importance de donner dignité et respect aux morts qui n'ont pas eu la chance d’être identifiés.



