Saint-Louis : Des quartiers inondés, des maisons complètement envahies par les eaux de pluie et des voies d'accès impraticables ...

Des quartiers inondés, des maisons complètement envahies par les eaux de pluie et des voies d'accès impraticables où il est presque impossible de se frayer un chemin pour vaquer à ses occupations sans pour autant patauger dans les eaux, c'est le décor que laissent apparaître présentement plusieurs quartiers de la ville tricentenaire. Ceci à la suite des pluies répétitives enregistrées ces trois jours.



C'est le cas d'ailleurs au niveau des quartiers inondables tels que Pikine Guinaw Ray, Sor Diagne et Tableau Walo, Diaminar, Darou et Médina Course où les populations sont dans le désarroi total à cause des inondations. À Pikine Dagoudaan, les eaux de pluie mélangées aux eaux des fosses septiques rendent la vie difficile aux habitants d'assainissement. "Nous avons d'énormes difficultés avec le réseau d'assainissement parce que le point de départ du réseau, c'est justement l'intersection entre la rue du CEM de Pikine et celle du Commissariat de Police. Ça devait être le point le plus haut mais malheureusement, c'est le point le plus bas. Et les eaux usées se déversent régulièrement au niveau de la rue au lieu d'aller se jeter vers le bassin de rétention. Ce qui cause d'énormes problèmes aux populations. Les eaux ont envahi nos maisons et c'est une situation vraiment déplorable ", a soutenu Sidy Boye, Président de l'Association pour le Développement de Pikine.



De leur côté, les éléments des sapeurs-pompiers de Saint-Louis sont à pied d'œuvre au niveau de certains quartiers les plus touchés par les inondations en vue d'y évacuer les eaux de pluie. "On a eu à mettre en place un dispositif préventif au niveau des trois quartiers, en l'occurrence le quartier Guinaw Ray où on a pré-positionné deux motopompes de 150 m³/heure et deux motopompes de 80 m³/heure ; le quartier Sor Diagne où on a mis deux descentes électriques et le quartier Darou où on a mis trois descentes électriques. Donc, la pluie d'hier de 44 mm a occasionné deux sites inondés dont le premier site, c'est au niveau de Pikine Tableau Walo et le second site, c'est au niveau de Pikine Guinaw Ray", a précisé le Capitaine Ousmane Lô, Commandant la 51ème Compagnie d'incendie et de secours de Saint-Louis.



Pour l'heure, les opérations d'évacuation des eaux de pluie se poursuivent toujours au niveau de ces différents quartiers inondés en attendant l'appui de la commune de Saint-Louis qui, d'après les populations sinistrées, tarde à arriver.



YVES TENDENG

SUDOnLINE