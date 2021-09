Saint-Louis : Des récitals de Coran ouvrent le Magal des 2 rakas

Un concours de mémorisation et de psalmodie du Noble Coran a été organisé, hier, à la place Abdoulaye WADE. Cette activité donne le coup d’envoi de la 45e édition du Magal des deux rakkas célébrée dans la sobriété dans un contexte de pandémie de Covid-19.



Selon le comité d’organisation du Magal, cette situation est dictée pour la seconde fois consécutive par la pandémie de la Covid-19.



Pour la deuxième année consécutive, la grande prière de Takussane et cérémonie officielle grande nature ne se tiendront pas.



Toutefois, des séances de récital de coran, de Xassaides et de conférences sur la vie de Sergne Touba et le mouridisme rythmeront la commémoration jusqu’au 05 septembre.



