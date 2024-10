Saint-Louis/Énergie : Birame Soulaye DIOP inaugure une nouvelle sous-station de la Senelec

Le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a inauguré jeudi une nouvelle sous-station électrique de 30 kilowatts de la Senelec implantée au quartier de Pikine. Ce projet, cofinancé par la coopération allemande au développement et mis en service par la KFW est d’une valeur globale de 24 milliards de FCFA pour la première phase dont 5,8 milliards de FCFA pour Saint-Louis.



Il a souligné le rôle " crucial " que la nouvelle infrastructure va jouer " dans la transformation et la régulation de l’énergie électrique". " Cette station est l’aboutissement d’un projet de restructuration et d’extension du réseau et de distribution dans neuf villes du Sénégal à savoir : Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Thies, Tivaouane, Mbour, Touba, Diourbel et Saint-Louis ", a-t-il renseigné.



" Nous marquons l’avènement d’un projet d’envergure qui va transformer la dynamique énergétique de Saint-Louis ", a indiqué le ministre. " C’est une réalisation capitale pour cette historique et majestueuse ville ", a-t-il dit, en faisant part de la volonté du gouvernement d’assurer un accès universel à l’énergie.