Saint-Louis: Enfin la section SUTSAS de l'hôpital régional suspend sa gréve.

La section SUTSAS (Syndicat unique des travailleurs de la santé) de l’hôpital régional de Saint-Louis (nord) a suspendu sa grève entamée depuis plusieurs semaines, en attendant l’ouverture de négociations avec la direction, lundi prochain, a-t-on appris de source syndicale.



Cette décision a été prise à la suite d’une médiation du gouverneur de la région, Ibrahima Sakho, du commandant de la zone militaire, du directeur de la Santé publique, Saliou Diallo, et du secrétaire général national du SUTSAS, Mballo Dia Thiam.



Grâce à la médiation, le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, Diamé Bob, est revenu sur certaines décisions, dont la suspension de quelques travailleurs et leur remplacement par de nouveaux agents.



Il a également accepté de restituer aux travailleurs concernés les sommes ponctionnées sur leur salaire en raison de la grève.



Des négociations seront ouvertes lundi prochain sur d’autres points faisant l’objet de divergences entre les travailleurs membres du SUTSAS et la direction de l’hôpital régional.



On peut citer l’''alignement des primes de responsabilité'' des agents ''sur celles des médecins''.



Selon le directeur, un appel d’offres a été lancé dans le but d’équiper le bloc opératoire de l’hôpital, qui ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Les travailleurs réclament la remise en marche de ce bloc.



Le secrétaire général du SUTSAS et le directeur de la Santé publique ont lancé un appel à une meilleure collaboration entre les deux parties, en vue du bon fonctionnement de l’hôpital régional de Saint-Louis.