Saint-Louis : L’association "And Defar Sunu Goxx" décline ses ambitions (vidéo)

L’association "And Defar Sunu Goxx" forte de plus d’une centaine de membres n’est pas inscrite sur la liste de bénéficiaires des programmes de financement et de formation. Elles ont déploré ce délaissement lors de la célébration de la journée mondiale de la femme qu’elles ont tenue à Cité Niakh. À cette occasion, les braves dames ont organisé une causerie sur l’hygiène et la santé de la reproduction. Cette occasion a été également saisie pour soulever les défis liés à l’autonomisation de Femme. L’association créée le 8 janvier 2022 joue sur ce rapport, un rôle crucial. Les membres se regroupent tous les mois pour ressembler leurs cotisations et développer entre elle, des activités génératrices de revenus. Nous avons tenu le micro à leurs responsables.