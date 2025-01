Saint-Louis : La Direction régionale des douanes affiche un record de recettes en 2024

La Direction des douanes du Nord a réalisé une performance exceptionnelle en 2024, atteignant un montant record de 13,4 milliards de francs CFA pour ses recettes douanières. Une réussite qui surpasse largement les prévisions établies par l'État, fixées à 12 milliards de francs CFA.



Le Colonel Ousmane Kane, directeur du département Nord, a exprimé sa satisfaction sur ces résultats qu'il trouve encourageants.



Il a salué, au cours d'un entretien avec la presse, les efforts conjoints des agents douaniers, mettant un accent particulier sur la subdivision de Rosso, qualifiée de « moteur » de la Direction régionale.



En plus d’atteindre son objectif avant le 30 novembre, la Direction des douanes du Nord a enregistré une augmentation significative par rapport à l'année précédente, où les recettes ne dépassaient pas 9 milliards de francs CFA.



Cette progression est attribuée à une gestion améliorée des marchandises et des exportations, ainsi qu'à une visite appréciée de la Direction générale des Douanes dans le Nord, qui a boosté le moral et les conditions de travail des agents.



L'introduction du Système Gaïndé, mis en place initialement au poste de Rosso, a également joué un rôle fondamental dans ce succès. Bien que son impact ait été limité au départ en raison d'une phase de transition nécessaire pour rassurer les opérateurs, les effets bénéfiques se sont pleinement révélés en 2024.



Anticipant un avenir prospère, le Colonel Kane a annoncé le déploiement du système Gaïndé aux postes de Gourel Oumar Ly et Diama. Ce qui va accompagner l'ouverture imminente du pont de Rosso et l'exploitation future du gaz. Deux éléments susceptibles de dynamiser l'économie locale et d'accroître les recettes douanières.



