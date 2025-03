Saint-Louis : La navigation aérienne de l’aéroport de Saint-Louis confiée à l’ASECNA

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a présidé, ce jeudi, la cérémonie officielle de transfert des services de navigation aérienne de l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



Cette décision marque une étape clé dans la modernisation et l’optimisation du trafic aérien au Sénégal. En confiant cette mission à l’ASECNA, l’État sénégalais ambitionne d’améliorer la supervision technique, de renforcer la sécurité et d’assurer une gestion conforme aux normes internationales.



M.Diémé a profité de l'occasion pour souligner l’importance de cette transition pour l’avenir de l’aviation sénégalaise.



"En transférant la gestion des services de navigation aérienne à l’ASECNA, nous garantissons une supervision technique de haute qualité, qui répond aux exigences de sécurité et de performance ", a-t-il dit.



" Ce partenariat avec l’ASECNA permet également d’intégrer plus efficacement l’espace aérien sénégalais dans le cadre régional et international. Cette décision s’inscrit dans la vision Sénégal 2050, qui vise à moderniser les infrastructures aéroportuaires et à renforcer leur attractivité économique et touristique", a ajouté le ministre.



Il a par ailleurs indiqué que cette transition facilitera la fluidité du trafic aérien et contribuera à l’essor économique du nord du Sénégal.