Saint-Louis : Le DG du COSEC invite les opérateurs économiques du pays à se rapprocher des chambres de Commerce

Le Directeur Général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) a invité tous les opérateurs économiques du pays à aller dans les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture où se déroule le débat économique. Mamadou Dione se prononçait à l’occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la 3ème édition de la Foire Internationale de Saint-Louis. Démarrée le 5 Mars pour une quinzaine de jours, cette foire est organisée par la Chambre de Commerce de Saint-Louis sous le thème "Les perspectives de relance de l'économie de la région de Saint-Louis durant la période post-pandémie de la Covid-19".



Ainsi, cette journée du vendredi 18 Mars a été dédiée au COSEC et son Directeur Général,Mamadou Dione, choisi comme parrain de cette journée. Cette Foire Internationale de Saint-Louis se déroule au niveau de la place Baya Ndar ex-Faidherbe, et réunit plusieurs exposants avec une multitude de visiteurs enregistrés. Après avoir remercié de vive voix le Président de la Chambre de Commerce de Saint-Louis pour l'honneur qu'il lui a fait, le Directeur Général du COSEC par ailleurs Vice-président du Conseil Africain des Chargeurs en a profité pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques du Sénégal. Mamadou Dione, les a invité à se rapprocher des chambres de commerce.



"La mission du COSEC c'est d'être aux côtés des opérateurs économiques. Ces derniers évoluent dans un cadre qui s'appelle chambre de commerce. C'est pourquoi, je demande à tous les opérateurs économiques du pays d'aller dans les chambres de commerce. C'est au niveau de ces structures où se passe le débat économique. Et les chambres de commerce constituent des établissements publics à caractère professionnel. La vocation du COSEC c'est d'accompagner l'économie nationale à travers les opérateurs économiques qui sont regroupés au niveau des chambres de commerce. Il a magnifié les réalisations du Chef de l'État dans le pays précisément dans la région de Saint-Louis.



Pour sa part, Cheikh Mouhamadou Sourang, Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis a insisté sur l'importance pour les sénégalais de revoir leur manière de penser leur économie. Une préoccupation qu'il a manifesté à travers les panels scientifiques consacrés à plusieurs structures ou institutions notamment l'UEMOA, l'UGB, le CEA-MITIC, le COSEC, et l'ASEPEX entre autres. Cette Foire est marquée aussi par des activités commerciales avec des exposants issus de diverses nationalités notamment des ivoiriens, des béninois entre autres.



"Nous avons dédié cette journée au Directeur Général du COSEC qui a beaucoup contribué au développement de la région à travers des appuis aux femmes ont pu bénéficier de financements. Nous projetons audsi de réaliser un centre commercial à Saint-Louis. Cela va contribuer à réduire le chômage des jeunes. Nous envisageons également d'organiser cette année les assises de l'économie de la région", a déclaré Cheikh Miuhamadou Sourang, Président de la Chambre de Commerce, d'Industie et d'Agriculture de Saint-Louis. Il a annoncé aussi la décoration à titre posthumes de 15 opérateurs économiques de la région de Saint-Louis. Cette Foire Internationale de Saint-Louis est une opportunité à saisir par les opérateurs économiques, les collectivités territoriales, et l'État, de l'avis de l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Modou Mamoune Diop qui a présidé la cérémonie officielle.



"Cette Foire contribue à vendre la destination Saint-Louis en promouvant son attractivité mais aussi permet aux opérateurs économiques de la région de pouvoir exposer leurs produits et services et de nouer des partenariats commerciaux avec d'autres opérateurs étrangers", a conclu l'adjoint au Gouverneur lors de cette cérémonie qui a été bouclée par une visite des stands d'exposition.



NdarINFO