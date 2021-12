Saint-Louis : Le Fongip met à disposition un financement de 200 millions FCFA destiné aux commerçants

L'administratrice générale du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) a signé hier, vendredi 10 décembre, avec la Mutuelle d'Epargne et de Crédit MEC AFER une convention de refinancement d'un montant de 200 millions FCFA. Ce financement, qui vient s'ajouter à la ligne de crédit de 50 millions Fcfa signée auparavant, est destiné aux commerçants et commerçantes de Saint-Louis.



Thérèse Faye Diouf a rassuré aussi les demandeurs de crédits de plus d'un million peuvent disposer de la garantie du Fongip au niveau de leurs banques.



Le Conseil départemental de Saint-Louis a abrité ce vendredi 10 décembre, la signature d'une convention de refinancements entre les responsables du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) et la MEC AFER Nord, une Mutuelle d'épargne et de crédit au profit des commerçants de Saint-Louis. Le montant du financement s'élève à 200 millions FCFA. "Ce financement concerne les crédits allant de 100 000 à 1 000 000 FCFA.



S'agissant des commerçants qui souhaiteriez des financements de gros montants qui dépassent la somme d'un million FCFA, ces derniers pourront bénéficier de la garantie du Fongip au près de leurs banques respectives", a précisé Mme Thérèse Faye Diouf, Administratrice générale du Fongip.



Le Fongip a eu à financer d'abord les acteurs de la pêche à hauteur de 75 millions FCFA. Cependant, les opérateurs économiques de la région de Saint-Louis sont invités au respect du remboursement des lignes de crédits qui leur seront accordées dans le but de permettre à d'autres acteurs également d'en bénéficier dans les activités génératrices de revenus qu'ils auront à mener.





