Saint-Louis : Les élèves ont boycotté les cours, ce matin.

Pas de cours ce matin, dans les collèges et lycées de la ville. La crise scolaire s’envenime avec la longue grogne des celle de leurs professeurs. Ces derniers prévoyaient d’ailleurs d’arrêt des cours à 9 heures.



Ce matin, les élèves des lycées techniques André Peytavin et de Charles de Gaulle ont sorti leurs camarades de l’ile. Ils contestent notamment l’instabilité scolaire et les grèvent incessantes qui plombent le secteur. « L’examen du BFEM se tiendra dans deux mois alors jusque là, nous n’avions rien appris », crie un des élèves.





