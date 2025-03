Saint-Louis : Les élus locaux renforcent leurs compétences sur le cadre juridique des ressources naturelles

L'ONG Action & Éducation a lancé, lundi, un atelier de formation de deux jours destiné aux conseillers municipaux, portant sur le cadre juridique actualisé des ressources naturelles (hydrocarbures, environnement) face aux défis des changements climatiques. Cet événement a été salué par les participants, conscients de l'importance d'une bonne maîtrise des codes des hydrocarbures et de l’environnement.



"Nous sommes là pour représenter les populations. Nous devons porter la bonne parole et éclairer le débat", a affirmé Abdoulaye Ndiaye, adjoint au maire, soulignant le besoin crucial d'informations sur le code minier, pétrolier et gazier. Il a ajouté : "C’est une belle initiative. Nous aimerions que de telles formations soient renouvelées. Qui cesse d’apprendre cesse d’exister."



Cette session de renforcement de capacités s’inscrit dans le plan d’action mené par la plateforme Aar Sunu Aalam en partenariat avec Action & Éducation, qui agit depuis trois ans dans le domaine de l’environnement.



Mouhamadou Lamine Tall, coordonnateur adjoint de la plateforme, a rappelé l’importance de ce cadre pour assurer le suivi sécuritaire et sanitaire, en répondant aux préoccupations des populations face aux projets liés aux ressources naturelles.



Cet atelier participatif constitue une étape clé pour outiller les élus à mieux comprendre les enjeux environnementaux et juridiques, leur permettant ainsi de jouer pleinement leur rôle d’interface entre les populations et les instances de décision

.