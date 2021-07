Saint Louis : Les retraités souhaitent une fusion de l’Ipres et de la Caisse de sécurité sociale pour un meilleur traitement

Pour une gestion plus efficiente des fonds des allocataires, les retraités de la région de Saint Louis prient pour la fusion de l’institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.RE.S.) et de la Caisse de sécurité sociale (Css).A en croire le président régional des allocataires de l’Ipres, le Sénégal n’a pas à faire dans la bonne gestion des ressources des retraités moins que des pays de la sous région. ‘ Le Sénégal est en retard comparé à d’autres pays africains qui l’ont réussi. Si cette fusion se réalise, beaucoup d’irrégularités seront réglées. Il permettra également de solutionner les doublons et mêmes d’autres problèmes de gestion. Et dans ce cas, ce sont les retraités qui se sentiront mieux. Si notre souhait se concrétise, nous exigeons pour qu’il n’y ait pas une mainmise de l’État » a déclaré le président Madiop Thiam.Mais en attendant d’arriver à la concrétisation de fusion des deux structures, l’ association régionale des allocataires de l’Ipres a salué les jalons posés par le président du Conseil d’Administration de l’Ipres, Mamadou Racine Sy, dans l’amélioration de leurs conditions de retraite. » Tout n’est pas encore parfait, mais néanmoins d’importantes avancées ont été notées avec Racine Sy. Les pensions ont connu une hausse et grâce à lui, les retraités bénéficient largement de la politique de mensualisation du paiement des pensions de retraite » a ajouté le doyen Thiam.Lors de la rencontre des membres de l’association régionale de Saint Louis, les allocataires du Nord se sont aussi félicités de la diligence dont il a fait montre pour le paiement des pensions avant la date initialement prévue. » On sait ce que pèse la contribution des retraités aujourd’hui dans les familles. C’est pourquoi, sous ses directives, il a été instruit pour que les pensions, accompagnées de l’avance de Tabaski, soient payées par anticipation avant le 14 Juillet initialement prévu pour le démarrage des paiements. Une mesure salutaire qui nous a permis de pousser un grand ouf de soulagement, de préparer dans de bonnes conditions la célébration de cette grande fête de l’Islam » a signalé Madiop Thiam.Profitant de l’occasion, les retraités de Saint Louis ont formulé des prières pour la réalisation de leur vœu de fusion de l’Ipres et de la Caisse de sécurité sociale, mais aussi pour le repos de l’âme de la mère du PCA de l’Ipres décédée la semaine dernière.

De Adama Séne

Correspondant de Teranganews à Saint-Louis