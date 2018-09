Saint-Louis - Lutte contre le chômage : PROMOVILLES va former plus de 100 jeunes aux métiers du BTP (vidéo)

Les candidats stagiaires sélectionnés ont été conviés jeudi à une réunion d’information, en séance du président du conseil communal de la Jeunesse de Saint-Louis, Adama Kane DIALLO. Au cours de ces échanges, les calendriers et modalités de participation aux sessions ont été partagés aux bénéficiaires des sessions.



Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) veut en effet contribuer de manière considérable à la réduction du taux de chômage, en encourageant l’insertion des jeunes dans les métiers du BTP.



Une formation de 1500 jeunes est prévue en techniques de pose de pavés, de la voirie et l’entretien routiers, de l’entretien de l’éclairage public solaire, du le carrelage, des installations sanitaires (plomberie), de la maçonnerie et le béton armé, des installations électriques (électricité), de l’aide-topographe et celle de laborantin géotechnique et de la conduite d’engins de TP.





Les formations exécutées par le centre Sectoriel de Formation professionnelle aux Métiers du BTP de Diamniadio, ont démarré dans les communes de Keur Massar, Yeumbeul Nord, Guédiawaye Thiès et Mbour. Elles se poursuivront dans les communes de Louga, Saint Louis, Matam, Kaolack, Diourbel, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.



Rappelons que le Programme de Modernisation des Villes financé par le Gouvernement du Sénégal, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Islamique de Développement (BID), est mis en œuvre par l’AGEROUTE.



Il vise notamment à améliorer les conditions de vie des populations en facilitant davantage la mobilité urbaine par la réalisation d’infrastructures routières adéquates. PROMOVILLES ambitionne également de renforcer les conditions de travail des femmes et l’employabilité des jeunes.



>>> Suivez les explications de Mouhamadou BA, expert en appui institutionnel et chargé du projet de formation des jeunes de Promovilles …