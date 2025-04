Saint-Louis : Quand les anciennes tendent la main aux futures étoiles du basket

En pleine pause du championnat local, les Anciennes Basketteuses de Saint-Louis et la Diaspora relancent la flamme avec un tournoi dédié aux jeunes filles. Trois jours de compétition non-stop, de conseils, et d’échanges sur l’avenir entre sport, école et formation. Une belle initiative pour encourager, inspirer et bâtir l’avenir du basket féminin à Saint-Louis.