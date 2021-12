Saint-Louis : Reprise de l'opération "Cleaning Day" - vidéo

Le Gouverneur de la Région de Saint-Louis a lancé ce samedi les opérations "Cleaning Day" à partir de la commune de Saint-Louis. En collaboration avec l'Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) et de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis, les agents des services déconcentrés, les élus locaux et les populations ont investi le quartier Pikine Bas Sénégal, le lycée Charles De Gaulle, le CEM Guillabert et l'école Nalla Ndiaye pour y dérouler cette opération qui a vu cette fois-ci la participation massive des élèves. Le Gouverneur Alioune Badara Sambe a invité toute la communauté à pérenniser cette action qui vise à promouvoir un meilleur cadre de vie et un environnement sain pour les populations. Il a eu part également à une restitution de leçon de vie par les élèves de l'école Nalla Ndiaye qui ont exécuté sur place l'hymne national. Ces derniers se sont également engagés à adopter des actes citoyens au sein de leur communauté. L'adjointe au Gouverneur de Saint-Louis, Fatou Makhtar Fall, le Préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, l'adjoint au maire de Saint-Louis, Alioune Badara Diop, l'Inspectrice de l'Académie de Saint-Louis, Mme Adjara Sy, et plusieurs chefs de service ont pris part à cette opération du "Cleaning Day".