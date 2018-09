Saint-Louis : TIGO offre des nattes et de l'eau au Kurel des 2 raaka (vidéo)

L’opérateur téléphone a remis, comme à son accoutumée, divers dons au Kurel des 2 raaka dans le but de l’appuyer dans l’organisation de cet important évènement religieux. Des nattes pour la prière et de l’eau pour le rafraichissement des pélerins ont été offerts au comité d’organisation, mardi. Les membres du Kurel ont salué l’assistance de TIGO et ont fortement prié pour le développement de ses moyens.