Saint-Louis : Un « cleaning-day » a failli virer au drame …

Engagés à matérialiser l’appel du président Macky SALL de rendre propre le Sénégal, les membres de l’Alliance Pour la République (APR) sous la houlette du maire Mansour FAYE ont décidé d’intensifier les actions de nettoiement. Soutenus par le service de nettoiement de la Commune, les jeunes « aperistes » ont initié, dimanche, un cleaning day sur la digue de Pikine. Mais les nerfs étaient tendus durant l’opération.



En effet, un habitant du quartier a sommé un responsable de l’APR d’arrêter ses « selfies » et de se mettre au boulot. Visiblement irrité par l’invite, le concerné rétorque et déverse sa colère. S’en suivent une vive altercation et des échanges de mots violents.



Sur les réseaux sociaux, des témoins du set-setal fustigent l’attitude outrancière du responsable « aperiste ». Certains ont dénoncé la « mascarade » et le « théâtre » auxquels les jeunes de l’APR se sont livrés. En a croire le blogueur Thierno DICKO, seul un petit coin de ce plus grand dépotoir d’ordures de Saint-Louis a été nettoyé.



NDARINFO.COM