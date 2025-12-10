Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Saint-Louis - Un élève poignardé à Rao succombe à ses blessures

Mercredi 10 Décembre 2025

Un élève a succombé à ses blessures à l’aube de ce mercredi, après avoir été poignardé la veille à Rao, dans le département de Saint-Louis, a appris Ndarinfo.
 

Le drame s’est produit mardi vers 13 heures, en dehors de l’enceinte scolaire. L’adolescent avait été envoyé par ses parents pour une commission lorsque, selon notre, il a tenté de s’interposer pour calmer une altercation entre jeunes. Il a alors été poignardé au couteau par l’un d’eux.
 

Gravement blessé, il a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Saint-Louis, où il devait être opéré ce mercredi. L’élève est toutefois décédé vers 05 heures du matin, malgré les soins tentés par l’équipe médicale.
 

Cette tragédie relance les inquiétudes autour de la montée des violences juvéniles et souligne, selon plusieurs acteurs éducatifs et communautaires, « l’urgence d’une sensibilisation accrue des parents et des jeunes sur les dangers liés au port et à l’usage d’armes blanches ».


MS/NDARINFO
 



