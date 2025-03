Saint-Louis : Un stage de judo pour renforcer les compétences des athlètes et arbitres sénégalais

Saint-Louis a accueilli, du 21 au 23 février 2025, un stage technique et une formation à l’arbitrage organisés par la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées (FSDJA). Cette initiative, dirigée par Alassane Ndiaye, directeur technique national, s’inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation de la fédération, visant à rapprocher la formation des acteurs locaux et à renforcer les pôles régionaux de performance.



Cet événement a permis de réunir des judokas, entraîneurs et arbitres venus de différentes régions du Sénégal, dans le but d’améliorer leurs compétences techniques et d’uniformiser les pratiques au niveau national.



Le stage a été marqué par la présence de deux spécialistes de renommée internationale dont Céline Lebrun, ex-championne française de judo, apportant son expertise et son expérience au plus haut niveau mondial et Khalifa Lo, expert japonais volontaire de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), reconnu pour sa maîtrise des techniques fondamentales du judo.



La session à l’arbitrage a été animée par Diaffé Sarr, arbitre international sénégalais, qui a présenté les nouvelles règles mises en application par la Fédération internationale de judo (IJF). Cette mise à jour est essentielle pour garantir une application uniforme des règlements lors des compétitions nationales et internationales.



Les participants ont bénéficié d’un programme intensif visant à perfectionner les techniques de judo à travers deux axes majeurs. Le Tachi Waza, des Techniques debout, essentielles pour la maîtrise des projections et du contrôle dynamique et le Ne Waza, une patrique au sol, incluant les immobilisations, les étranglements et les clés articulaires, selon un communiqué reçu à Ndarinfo.



En parallèle, les arbitres et entraîneurs ont approfondi leurs connaissances des nouvelles règles d’arbitrage, renforçant ainsi leurs compétences dans l’interprétation et l’application des décisions arbitrales lors des compétitions.



Cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la FSDJA, Maître Ababacar Ngom, qui ambitionne de renforcer les pôles de performance régionaux et de rapprocher la formation des acteurs locaux. En développant les compétences techniques et l'expertise en arbitrage, la fédération entend élever le niveau du judo sénégalais sur la scène internationale.



NDARINFO.COM