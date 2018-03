Saint-Louis : Une caravane vulgarise le charbon de Typha (vidéo)

Ce programme s’inscrit dans le plan d’action du projet Typha Sénégal soutenu par l’ONG le Gret. Dans le WALO, plusieurs unités artisanales formées coupent le bois et produisent cette ressource qui suscite beaucoup d’espoir dans la luttée contre le fléau envahissant.



« Nous les aider à maitriser la technique, à acquérir des équipements de production adéquats. Nous les accompagnons également dans l’entrepreneuriat pour qu’elles deviennent des entreprises pérennes », a expliqué Aminata NDIR, chef du projet.



Pour cette première phase de commercialisation, le kilo est vendu à 125 francs CFA. « Nous espérons qu’ils puissent le vendre plus cher. Nous nous sommes investis dans l’amélioration de la qualité de ce charbon », a ajouté M. NDIR qui renseigne que les unités peuvent produire jusqu’à 800 tonnes par mois.



Fary DIEYE, gestionnaire d’unité à RONKH a magnifié la pertinence du programme, en évoquant notamment le gros préjudice que provoque cette plante envahissante dans sa localité. Elle s’est félicitée par ailleurs des retombées que génère cette nouvelle activité économique.



>>> Suivez les explications de Mme NDIR et les impressions de Mme DIEYE