Saint-Louis : Une élue déplore le déficit de recouvrement des ressources fiscales - vidéo

La 2e adjointe au maire de Saint-Louis a regretté jeudi « le déficit au niveau de la fiscalité au niveau des collectivités. Elles souffrent d’un manque de recouvrement de ressources. Certains paient et d’autres ne le font pas », a fait constater Aida Mbaye DIENG. « Il faut que nous ayons des atouts pour pouvoir enregistrer des recouvrements importants, les injecter dans les collectivités pour le bien-être des populations », a-t-elle dit. Mme DIENG s’exprimait en marge d’une session de renforcement de capacités sur le budget sensible au genre et la fiscalité locale organisée par l’ONG 3D. « La finalité, c’est d’avoir des élus engagés dans une approche inclusive et une démarche participative. Qu’ils soient en mesure de mettre en œuvre une planification pouvant asseoir un développement locale endogène », a renseigné Ibrahima DIOP, coordonnateur du pôle « Droits humains » de l’Ong 3D.