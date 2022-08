Saint-Louis : Une importante saisie de faux médicaments vers Diama

Les agents du Poste de Douanes de Diama, Subdivision de Saint-Louis, Région douanière du Nord, ont intercepté une cargaison de médicaments vétérinaires d’une contrevaleur de 71.150.000 francs CFA. La saisie a eu lieu la nuit du vendredi 26 au samedi 27 aout 2022 aux environs de Mboundoum, Commune de Diama, département de Dagana. Lesdits produits vétérinaires étaient chargés à bord d’un véhicule de type L200, moyen de transport prisé des trafiquants opérant dans cette zone.



Cette saisie entre dans le cadre des opérations « Bouclage » contre les réseaux et couloirs de trafics illicites. Elle fait suite à une autre importante saisie de médicaments vétérinaires réalisée également par les unités douanières du Nord en début juillet 2022 et portant sur 7000 boites d’une contrevaleur de plus de 70 millions de francs CFA.



La santé humaine et la santé animale étant intimement liées, l’Administration des Douanes est déterminée à combattre le trafic de médicaments vétérinaires au même titre que celui de médicaments destinés à la santé humaine.