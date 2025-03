Saint-Louis : Une partie de la communauté musulmane célèbre la Korité ce dimanche

À Saint-Louis, une partie de la communauté musulmane célèbre l’Aid El-Fitr (Korité) ce dimanche 31 mars 2024. Cette célébration fait suite à l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du pays.



La famille de Serigne Abass SALL a annoncé que la prière de la Korité se tiendra à 09 heures devant les cimetières de Marmiyal. L’information a été relayée dans une vidéo partagée sur WhatsApp dans laquelle l’Imam Abass SALL a invité les fidèles à se rassembler pour marquer la fin du mois de Ramadan.



Plusieurs mosquées sunnites, notamment celles situées à Darou, Goxu Mbacc et Pikine, ont également prévu des prières pour cette occasion. La mosquée de l’Université Gaston Berger (UGB) a confirmé la tenue de la prière de l’Aid, rassemblant étudiants et enseignants dans un esprit de communion et de ferveur religieuse.



Les foyers religieux affiliés à la famille d’El Hadji Oumar Foutiyou TALL organiseront également la célébration à Pikine et Sanar.



Il faut noter que la plus grande partie des musulmans célèbre la Korité le lundi.



À travers la ville, les préparatifs vont bon train, avec les familles s’activant dans l’achat de vêtements neufs et la préparation du Ngalakh pour marquer cette journée de fête.



Après un mois de jeûne et de dévotion, les fidèles profitent de cette journée pour renforcer les liens sociaux et exprimer leur générosité envers les plus démunis. Entre prières collectives, visites aux proches et gestes de solidarité, cette célébration demeure un temps fort du calendrier religieux musulman à Saint-Louis et dans ses environs.



