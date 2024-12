Saint-Louis : Une usine de recyclage de déchets plastiques inaugurée à Gandon

Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, et l’ ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, ont inauguré, mardi, une unité de recyclage de déchets plastiques implantée dans la commune de Gandon.



»C’est une nouvelle étape qui s’ouvre avec la valorisation du plastique et l’employabilité des jeunes’’, a dit M. Sow.



»L’Etat a très tôt pris conscience de l’impact négatif du plastique avec le vote d’une loi en 2015 pour limiter son utilisation », a-t-il rappelé, soulignant sa fierté par rapport à l’ouverture dans le département de Saint-Louis de cette usine, qui a bénéficié d’un accompagnement de l’ambassade de France au Sénégal.



Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal a salué cet investissement innovant qu’elle considère comme »un défi » qui dépasse les frontières.



»L’objectif est que ce défi soit transformé en opportunités par la formation des jeunes qui vont évoluer dans ce secteur de recyclage, des populations et en redorant le blason de la filière de recyclage ’’, a précisé la diplomate.



Portant la parole au nom des promoteurs de cette initiative, Patrick Parmentier, a expliqué que ‘’ce projet a pour ambition de traiter le plastique et en faire autre chose que des déchets’’.



»Chaque année des surfaces importantes de bois disparaissent sans être remplacées et l’utilisation du plastique pourra atténuer ce phénomène. Le plastique pourra ainsi servir de planche, à l’image du bois ou à faire des palissades », a-t-il ajouté.



Il a indiqué que c’est un investissement d’environ 150 millions francs CFA qui a été mobilisé pour la concrétisation de cette usine qui au départ va traiter une tonne de déchets par jour dans l’objectif, d’aller rapidement à 100 tonnes.



Concernant l’employabilité, il signale que 12 emplois directs ont été créés avec la mise en place de cette usine qui va générer 60 autres indirectement.



Patrick Parmentier informe par ailleurs que cette usine va utiliser le solaire comme source d’énergie pour se conformer à ce que le Sénégal peut offrir de mieux.



APS