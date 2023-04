Saint-Louis : aucun cas de grippe aviaire notifié depuis le 3 avril

''Les efforts ont commencé à donner des résultats, et depuis le 3 mars, aucun cas de grippe aviaire ne nous a été notifié'', a-t-elle assuré. Elle s’adressait à la presse, à l'occasion d’une remise de matériels de lutte contre la grippe aviaire, offerts par le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest (REDUCE).



Elle a rappelé que ''ce matériel vient à point nommé’’, soulignant que le défi à relever à l’approche de la fête de la Korité, ‘’période de grande consommation de poulets, est de faire en sorte que ‘’la volaille locale ne soit pas touchée''.



Elle a rappelé que le Parc national de la Langue de Barbarie a enregistré 1783 cas depuis la découverte le 8 mars dernier d’un premier cas de grippe aviaire.



Le Dr Papa Abdoulaye Seck, coordonnateur du projet REDUCE au ministère de la Santé et de l'Action sociale, a félicité les membres du comité ‘’One Health’’ de la région de Saint-Louis. Cette structure a concocté un plan d'action et a lancé un appel pour un appui des partenaires techniques dès la survenue de cette maladie.



Il signale que ce projet gouvernemental financé par la Banque mondiale a été le premier à réagir en dotant la région de matériel utilisé pour l'enfouissement des cadavres et la sensibilisation des populations.



Le 8 mars dernier, les investigations ont confirmé la présence du virus influenza au Parc national de la Langue de Barbarie. Dans un entretien accordé à l’APS le 8 mars dernier, le directeur régional de l’élevage, Dr Evariste Bassène, précisait que le foyer est circonscrit dans cet espace et concerne essentiellement des oiseaux migrateurs, les pélicans blancs notamment, les sternes et mouettes à tête grise, qui viennent nicher dans cet ilot, a-t-il précisé.



APS