Saint-Louis : décès de la grande écrivaine et marraine des enfants de la rue

C’est avec émoi et tristesse que nous apprenons la disparition d’Amina Sow MBAYE, grande écrivaine, poétesse et conteuse. Une enseignante modèle qui a formé plusieurs générations. Digne fille de NDAR, elle avait œuvré pour la conservation des pans singuliers de l’histoire de la ville avec Fatou Niang SIGA.



Rappelons qu’elle avait été sélectionnée parmi les 30 femmes d'honneur de la Renaissance Africaine et sera honorée le 06 Mai 2011 à Paris. Elle fut par ailleurs championne nationale du 400m/ plat et vice championne d'Afrique. Mme MBAYE fut la première femme sénégalaise arbitre de Basket, ancienne Cheftaine Scout, à l'origine de plusieurs tablettes inédites sur des domaines précis de l'enseignement. Elle a été également chef-secouriste à la Croix-Rouge et fondatrice de la Brigade de développement.



La mère de Papa Sow Zoumba s’était fortement illustrée dans le domaine du social en initiant la maison des enfants de la rue « Mererue ». Une maison d’Encadrement et de Réinsertion des Enfants de la Rue est une structure qui œuvre dans l'encadrement et la réinsertion des enfants vulnérables (orphelins, handicapés, enfants de la rue, enfants démunis). Amina Sow MBAYE inscrivait les talibés à l’état civil, les éduquait et leur assurait un suivi sanitaire et nutritionnel.



NDARINFO magnifie son action grandiose et présente ses vives condoléances à sa famille et à toute la population de Saint-Louis. Nous prions pour le repos de son âme au paradis.