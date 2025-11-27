Saint-Louis : des ateliers écoresponsables lancés à l’école de Maka Toubé

À l’école élémentaire de Maka Toubé, où s’est tenue l’activité du jour, le directeur Makhtar Ngom a salué une initiative “venue à son heure”, estimant que de nombreux établissements “présentent un cadre de vie détérioré” malgré l’introduction du développement durable dans les programmes scolaires.



“Nous enseignons ces notions, mais nous manquons souvent de pratiques concrètes. Aujourd’hui, les élèves vivent enfin ce qu’ils n’avaient vu que dans les leçons”, a-t-il déclaré, relevant l’intérêt des ateliers de tri, de compostage et de gestion des déchets pour “le développement cognitif et l’apprentissage réel” des enfants.





Le chef de projet, Abdoulaye Sène, a expliqué que “Alarba Durable”, littéralement “les mercredis du développement durable”, vise à sensibiliser massivement les élèves aux pratiques écoresponsables et à la démarche zéro déchet.



Six ateliers se déroulent en simultané : fresque du climat, fresque des déchets, tri sélectif, compostage, stand zéro déchet et jeux pédagogiques éco-responsables.





“Nous leur apprenons le cycle de vie des déchets, l’importance du tri, la valorisation des déchets organiques, mais aussi les alternatives simples : venir avec une gourde, un mug, réduire la consommation jetable”, a détaillé M. Sène.





Financé par l’ambassade des Pays-Bas, le projet couvre dix écoles, cinq à Dakar et cinq à Saint-Louis, en collaboration avec les inspections d’académie et les IF. L’objectif fixé est de toucher au moins 1 000 élèves à travers ces ateliers pratiques.





“Nous voulons former des citoyens exemplaires, capables d’adopter dès le bas âge des gestes éco-responsables et de contribuer à améliorer le cadre de vie de leurs écoles”, a conclu Abdoulaye Sène.





