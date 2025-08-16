Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bango, au cœur du miel des mangroves

Samedi 16 Août 2025

À Bango, au cœur des mangroves de Saint-Louis, l’imam Mamadou Mbaye a troqué ses filets de pêcheur pour les cadres d’abeilles. Fondateur du GIE Soxali Alamgui et du Centre écologique de Bango, il produit un miel pur et inédit, issu du butinage des palétuviers. Soldat de l’environnement, il forme de nombreux jeunes à l’apiculture et à la préservation des écosystèmes, tout en portant l’ambition de créer le premier label de miel de Saint-Louis, cultivé depuis la mangrove. Un or liquide né de la patience, de la foi et de l’amour de sa terre.




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.