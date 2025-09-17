Connectez-vous
Saint-Louis : Lancement d’un projet environnemental dans les écoles du département

Mercredi 17 Septembre 2025

Le département de Saint-Louis vient de lancer un projet visant à sensibiliser les élèves à l’environnement et à renforcer la lutte contre la déforestation. Chaque école du département est désormais invitée à identifier et présenter un projet environnemental, avec pour objectif de contribuer au reboisement et d’impliquer activement les communautés locales.

Cette initiative, portée par l’ONG Le Partenariat et soutenue financièrement par Kosmos Energy Sénégal, prévoit d’octroyer des financements aux projets les plus pertinents et innovants. Les élèves et enseignants auront ainsi l’opportunité de concrétiser des actions locales pour la préservation de l’environnement.

Lors de la cérémonie de lancement, l’adjoint au préfet, Abdoukhadre Dieylani Ba, a souligné que ce projet permettra aux établissements scolaires de développer des projets environnementaux structurants et contribuera à faire sortir le département de Saint-Louis de sa zone de vulnérabilité, marquée par la déforestation et les effets du changement climatique.

Le service régional des eaux et forêts apportera son expertise pour évaluer la pertinence des propositions et accompagner les écoles dans la mise en œuvre de leurs initiatives.

Ce projet éducatif et écologique entend ainsi créer une dynamique durable, associant jeunes, enseignants et communautés locales, tout en contribuant concrètement à la restauration des espaces forestiers du département de Saint-Louis.
 




