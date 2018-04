Saint-Louis : « des individus voulaient m’égorger dans les cimetières de Marmiyal »

L’affaire suscite une vive consternation au quartier de Médina Marmiyal. Un homme âgé d’une trentaine d’années et domicilié à Diamaguène a été acheminé, ce matin, à l’hôpital régional de Saint-Louis avec une partie du cou sectionnée.



Vivant et bénéficiant actuellement de soins aux services d’urgences de l'institution sanitaire, Pape Demba DIOP raconte que des individus l’ont attaqué puis tenté de l’égorger dans les cimetières alors qu’il rendait visite à ses défunts parents.



Il s’est débattu et a pu se sauver avant sa mise à mort malgré sa blessure , selon sa version. Une enquête a été ouverte pour mettre toute la lumière sur ce dossier. Nous y reviendrons inchallah.



NDARINFO.COM