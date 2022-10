Saint-Louis : des opérateurs économiques réclament le renouvellement de la Chambre de Commerce - vidéo

L’isolement de la Chambre de Commerce et d’Industrie à l’égard des acteurs, continue de susciter de l’indignation de la part d’opérateurs économiques qui, mobilisés, décident de mettre un terme à la situation. Retrouvés autour du président du comité d’entreprise de marchés de Saint-Louis, des représentants d’organisations d’éleveurs, de pêcheurs, de mareyeurs et commerçants, portent le combat. « Nous ne ressentons pas l’importance de la chambre. Elle ne joue plus son rôle. Avec la cherté de prix, l’instance devrait jouer pleinement sa mission d’intermédiaire avec le ministère de l’Économie. Nous n’avons pas d’interlocuteurs en face », regrette Cheikh Tidjane NDIAYE et ses collègues. « Nous tenons à informer le président de la République de la nécessité de renouveler des instances de la Chambre pour lui conférer enfin son efficacité. Et nous tenons à le rencontrer pour lui faire de nos difficultés », a-t-il confié en marge d’une réunion.