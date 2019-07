Saint-Louis : des véhicules offerts aux communes d’intervention du PDIDAS (vidéo)

Dans le cadre de l’opérationnalisation des bureaux fonciers mis en place par le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS), Neuf (09) véhicules ont été remis, mardi, aux communes de Gandon, Ronkh, Diama, Ndiébène Gandiole, Ngnith, Syer et Keur Momar Sarr. La cérémonie s’est déroulée à Fass-Ngom, une municipalité bénéficiaire, elle aussi, de ce programme. Plusieurs maires et représentants des collectivités locales ont pris part à cette rencontre présidée par Ndèye Coura Mbaye DIOP, la coordonnatrice du Pdidas. Ces véhicules devront faciliteront le travail des Agents Fonciers et des Commissions Domaniales.