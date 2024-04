Saint-Louis : disparition mystérieuse des panneaux touristiques

C’est le président des Guides et Amis du patrimoine qui lance l’alerte. Amadou DIOP s’insurge contre « la dégradation et la disparition de ces plaques » en déplorant le silence du Syndicat d'initiative et tourisme sur l’affaire.



« C'est un outil de travail et de découvertes de notre patrimoine, utiles pour les touristes, les élèves et étudiants pour leurs documentations », a-t-il rappelé.



Il renseigne que « les panneaux installés devant le camp des Sapeurs-pompiers, à la place Baya Ndar et à la descente pont Guet-Ndar ont mystérieusement disparu ». « Pour celui à côté de la douane, il suffit d’un petit coup de pouce pour qu'il soit à terre », ajoute l’acteur touristique.



