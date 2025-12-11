Saint-Louis en première ligne face aux impacts du pétrole offshore, selon un rapport sur la transition énergétique

Saint-Louis figure parmi les zones les plus exposées aux effets environnementaux et sociaux liés à l’entrée du Sénégal dans l’ère pétrolière et gazière, selon un rapport publié par Africa Climate Insights (ACI) en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll Sénégal.





Ce nouveau document, présenté comme un outil d’aide à la décision, alerte sur les risques environnementaux de l’exploitation offshore dans les zones côtières comme Saint-Louis, notamment en lien avec les projets GTA (Grand Tortue Ahmeyim) et Yakaar-Teranga.



« L’exploitation offshore perturbe les écosystèmes marins, accentue l’érosion côtière et entraîne une dégradation des habitats, affectant directement les communautés littorales », indique le rapport.





À Saint-Louis, les pêcheurs artisanaux, les femmes transformatrices de poisson et les familles vivant de la pêche font face à une baisse des ressources halieutiques, à l’appauvrissement et à une précarisation croissante de leurs conditions de vie.





Le rapport recommande un accompagnement ciblé de ces populations vers des activités alternatives durables, telles que l’aquaculture, l’énergie solaire ou la transformation écologique.





Par ailleurs, le document souligne le potentiel des énergies renouvelables dans la région nord du pays, rappelant que le solaire et l’éolien y sont sous-exploités malgré un fort ensoleillement et des conditions favorables.



« Saint-Louis est un laboratoire vivant des contradictions de la transition énergétique au Sénégal : entre promesses de croissance et risques de marginalisation des communautés locales », peut-on lire dans le rapport.





ACI et la Fondation Heinrich Böll plaident pour une transition énergétique juste, participative et centrée sur les réalités locales, estimant que des villes comme Saint-Louis doivent être au cœur des politiques climatiques nationales.



M.S/NDARINFO







