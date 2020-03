Saint-Louis endeuillée par la disparition de Serigne Abdoulaye NIANG

Nous apprenons le décès du grand chanteur de Khassaides Serigne Abdoulaye NIANG suite à une longue maladie et sera enterré à Touba dans la journée. Fidèle et dévoué talibé mouride, honoré plusieurs fois pour son attachement aux écrits de Serigne Touba qu’il psalmodiait avec ferveur et passion.



Sa voix était devenue une empreinte et un patrimoine du mouridisme. Elle résonnait chaque vendredi à travers les stations radiophoniques.



A Sor Daga, l’arrêt conduisant vers son domicile avait fini de porter son nom. Serigne Abdoulaye NIANG sera enterré à Touba.



NDARINFO prie pour qu’Allah au paradis et partage la douleur de sa famille et de ses inconditionnels