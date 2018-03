Saint-Louis : excédés, les élèves assiègent l’inspection d'académie.

Les pensionnaires des différents lycées et collèges de la commune de Saint-Louis ont boycotté les cours, ce matin, pour manifester leur ras-le-bol. Ils ont pris d’assaut l’inspection d’académie et rendu un mémorandum au patron de cette direction.



Les élèves de Saint-Louis exigent une solution au mouvement d’humeur du corps professoral, en fustigeant notamment les conséquences de cette grève sur les enseignements apprentissages.



« Nous avons fait la composition du premier semestre, mais aucune note nous a été remise, depuis. Pire, aucune évaluation n’a été faite pour le second semestre en cours », a crié Ibrahima BA, leur porte-parole.



Ils ont exhorté la tutelle et les enseignants à agir avec diligence pour freiner la crise, en menaçant de passer à la vitesse supérieure. « Ils ne se soucient même pas de notre avenir. S’ils avaient subi le même sort lorsqu’ils étaient élèves, ils ne seraient pas à leur place, aujourd’hui. L’enseignement va profondément mal dans ce pays », a-t-il décrié.



