Saint-Louis : inauguration de l’extension de la Grande mosquée, ce vendredi

« Cet important évènement religieux est placé sous la présidence et la présence effective du président Macky Sall qui a pris finalement en charge tout le financement de la phase II des travaux de reconstruction de la Grande mosquée », renseigne une note de ladite association.



« Nous sommes en train de préparer l’accueil du président pour la cérémonie d’inauguration de l’extension de la Grande mosquée de Saint-Louis qu’il a entièrement financée », a dit Dah Dieng, membre du comité directeur de l’Association des musulmans de Saint-Louis.



Il a ajouté que l’Association des musulmans de Saint-Louis est en train de s’organiser depuis quelques semaines pour cet accueil puisque la mosquée est maintenant prête pour accueillir le président Macky Sall, le vendredi 19 janvier 2024.



Le président Macky Sall va d’abord effectuer la prière de vendredi avant de procéder à son inauguration, a précisé M. Dieng.



C’est une Grande mosquée avec une très grande salle composée de deux niveaux. Un rez-de-chaussée et un étage, a t-il expliqué, soulignant que l’édifice religieux comprend également une partie réservée aux dames.



M. Dieng semble être plus que jamais impressionné par la beauté architecturale de cet édifice situé au bord du fleuve Sénégal.



« Nous avons une grande fierté d’avoir ce bijou qui est un joyau architectural. Ça devient maintenant un patrimoine qui s’ajoute aux patrimoines classés de Saint-Louis. C’est ça qui nous émerveille. C’est de l’art partout. Tout est décoré, tout est artistique », se réjouit-il adressant ainsi des remerciements au président de la République.



De l’avis de M. Dieng, la capacité d’accueil de la Grande mosquée de Saint-Louis va désormais passer de 1 000 à 4 000 places.



« Le premier bâtiment de la mosquée faisait mille (1 000) places. Avec ce nouveau bâtiment, nous passons à quatre mille (4 000) places. Elle est construite sur 2 760 m2 », fait-il savoir.



Il se dit fier d’avoir une mosquée d’une telle dimension à l’image même des plus grandes mosquées du Sénégal.



« C’est ça la grande fierté aussi d’avoir une mosquée de la dimension des plus grandes mosquées du Sénégal. Donc la Grande mosquée de Saint-Louis est aujourd’hui au rang du chapelet des mosquées et monuments que le président de la République a érigés dans les grandes villes religieuses du Sénégal et Saint-Louis est en bonne place », dit-il.



Le premier bâtiment de la Grande mosquée a été construit entre 1838 et 1847, renseigne Dah Dieng, membre du comité directeur de l’Association des musulmans de Saint-Louis.



APS